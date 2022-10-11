Зеленський представив G7 формулу миру: повітряний щит, територіальна цілісність та покарання для РФ

Президент сказав, що можна застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилось жодного шансу.

Президент України Володимир Зеленський представив 11 жовтня на зустрічі G7 формулу миру, яка передбачає надання державі систем ППО та ПРО, збереження територіальної цілісності та покарання для Росії.

Про це глава держави сказав у межах свого звернення до країн-членів "Великої сімки".

"У нас є формула миру. Зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилось жодного шансу", – сказав Зеленський.

Перший пункт

"Оборонна підтримка, повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестане працювати", – пояснив президент.

У цьому контексті він подякував Німеччині та канцлеру країни Олафу Шольцу за прискорення постачань до України систем ППО IRIS-T, а також – США та президенту Джо Байдену за рішення надати сучасні ПРО та ППО.

"Віримо, що це будуть системи середнього та дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони", – зауважив глава держави.

Він також звернув увагу на те, що Росія замовила в Ірану 2400 самих лише дронів-камікадзе. Про це свідчать дані української розвідки.

"Тому, шановний пане канцлере, шановний пане президенте Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра у форматі "Рамштайну" я просив би, щоби наші міністри оборони обговорили це", – анонсував Зеленський.

Він звернувся і до президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Італії Маріо Драґі, сказавши, що Україна дуже очікує на постачання систем SAMP/T. Ці системи необхідні вже найближчими місяцями.

"Пані прем’єр-міністр Трасс, пане прем’єр-міністре Трюдо, пане прем’єр-міністре Кішідо, шановний президенте Шарлю Мішелю і шановна Урсуло фон дер Ляєн, я прошу вас посилити загальні зусилля, щоб допомогти фінансово створити повітряний щит для України. Мільйони людей будуть вдячними "Групі семи" за таку допомогу", – наголосив український лідер.

Другий і третій пункти

"Територіальна цілісність. Це також елемент нашої формули миру. Він логічно поєднується з третім пунктом – з покаранням, що є невід’ємним елементом будь-якої формули миру. Хто розпочав збройну агресію – той міжнародний злочинець, той має бути засуджений", – пояснив Зеленський.

"Захист територіальної цілісності України – це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від Статуту ООН. Різні потенційні агресори у світі спостерігають зараз за реакцією демократій на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно", – наголосив глава держави.

Виступ Зеленського на G7

Нагадаємо, Зеленський також запропонував країнам G7 розмістити міжнародну безпекову місію на кордоні України та Білорусі для моніторингу безпекової ситуації.