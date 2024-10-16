Зеленський представив План перемоги в Раді: що він містить

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

Про це стало відом з виступу глави держави у парламенті 16 жовтня.

"План перемоги має працювати для того, аби прокласти міст до другого саміту миру, аби поставити крапку в війні. Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що агресорка Росія не шукає чесного миру, а її правитель Володимир Путін хоче тільки війни. Тож, переконаний Зеленський, якшо Україна спільно з партнерами не посилиться зара, то диктор РФ "суттєво посилиться в наступному році аби назавжди відкинути дипломатію".

"Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, що хоче Путін", - додав президент.

За його словами, Україна два роки тому запропонувала формулу миру та провела успішні саміти. Втім, Кремль поки ухиляється від чесної дипломатії і кидає ультиматуми.

"Наші воїни гарантують, що жодні ультиматуми Росії нічого не варті. Росія має пограти. Це не замороження, це не торгівля суверенітетом. Ми повинні реалізувати план перемоги і примусити Росію бути на Саміті миру", - заявив Володимир Зеленський.

План Зеленського складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків:

перший - ⁠геополітичний;

другий-третій - військові;

четвертий - економічний;

п'ятий - безпековий.

Зазначається, що перші чотири пункти треба реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.

Нагадаємо, соцопитування Київського міжнародного інституту соціології показало, як ставляться українці до президента Володимира Зеленського. У вересні-жовтні 2024-го 59% українців підтримують його, 37% - висловлюють недовіру.

Читайте також: