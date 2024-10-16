Зеленський представив План перемоги в Раді: що він містить

План Зеленського складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків
У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.
Про це стало відом з виступу глави держави у парламенті 16 жовтня.
"План перемоги має працювати для того, аби прокласти міст до другого саміту миру, аби поставити крапку в війні. Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року", - наголосив Зеленський.
Президент заявив, що агресорка Росія не шукає чесного миру, а її правитель Володимир Путін хоче тільки війни. Тож, переконаний Зеленський, якшо Україна спільно з партнерами не посилиться зара, то диктор РФ "суттєво посилиться в наступному році аби назавжди відкинути дипломатію".
"Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, що хоче Путін", - додав президент.
За його словами, Україна два роки тому запропонувала формулу миру та провела успішні саміти. Втім, Кремль поки ухиляється від чесної дипломатії і кидає ультиматуми.
"Наші воїни гарантують, що жодні ультиматуми Росії нічого не варті. Росія має пограти. Це не замороження, це не торгівля суверенітетом. Ми повинні реалізувати план перемоги і примусити Росію бути на Саміті миру", - заявив Володимир Зеленський.
План Зеленського складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків:
- перший - геополітичний;
- другий-третій - військові;
- четвертий - економічний;
- п'ятий - безпековий.
Зазначається, що перші чотири пункти треба реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.
Нагадаємо, соцопитування Київського міжнародного інституту соціології показало, як ставляться українці до президента Володимира Зеленського. У вересні-жовтні 2024-го 59% українців підтримують його, 37% - висловлюють недовіру.
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