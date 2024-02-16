Зеленський прибув до Франції та анонсував підписання важливої угоди: що відомо

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 лютого прибув до Франції.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що детально розуміє, що відбувається в Авдіївці, та перебуває в контакті з військовим керівництвом. Його завдання — робити все, “щоб захистити найперше наших людей”.

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