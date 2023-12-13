Зеленський прибув до Норвегії: яка мета візиту — подробиці

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, прибув з візитом до Норвегії.

Президент Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 1 грудня проведуть зустрічі для обговорення, зокрема, подальшої підтримки України. Глава держави також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться в Осло.

Про це інформує уряд Норвегії.

"Я радий мати можливість приймати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Після зустрічі Зеленського та Стьоре запланована також пресконференція.

Потім президент України на Північному саміті зустрінеться також з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссон.

Після саміту також відбудеться пресконференція за участю президента Зеленського та глав урядів країн Північної Європи.

Візит Зеленського до США

11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Президент України також провів у США зустріч із керівниками американських оборонних компаній та виступив у Національному університеті оборони.

Зеленський виступив перед сенаторами США. Однією з головних тем обговорення стало питання подолання корупції в Україні. Кілька сенаторів висловлювали занепокоєння, що частина американської допомоги може піти на "яхти для чиновників". Проте, на думку республіканця Тома Тілліса, Зеленський спростував ці побоювання.

Після цього глава держави зустрівся з лідером США Джо Байденом. Після розмови американський президент заявив, що США прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

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