Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом у вівторок, 10 жовтня. Глава держави зустрінеться з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал президента.

"Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає", - йдеться у повідомленні Зеленського.

За словами українського лідера, він з румунським президентом має "великий спектр тем для переговорів". Зокрема, про безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО.

"Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", - наголосив глава держави.

До слова, візит Зеленського до Румунії перший від початку повномасштабного російського вторгнення до України в лютому 2022-го.

Як повідомлялося, росіяни постійно обстрілюють українські населені пункти, що межують з Румунією, а тому у деяких містах у сусідній країні іноді також лунає повітряна тривога. На тлі російських обстрілів Румунія підтягує ППО ближче до кордону з Україною. Зокрема, ближче до своїх сіл на Дунаї.

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