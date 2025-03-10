Зеленський прибув до Саудівської Аравії – попереду зустріч з принцом

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні глава держави проведе зустріч із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Очікується, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації, військової допомоги та мирних ініціатив.

Окрім того, вже цього тижня в Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Переговори проведуть окремо.