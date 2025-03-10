Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський прибув до Саудівської Аравії – попереду зустріч з принцом

Зеленський прибув до Саудівської Аравії – попереду зустріч з принцом

Фото: Associated Press

Сьогодні глава держави проведе зустріч із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні глава держави проведе зустріч із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Очікується, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації, військової допомоги та мирних ініціатив.

Окрім того, вже цього тижня в Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Переговори проведуть окремо. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація