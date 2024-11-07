Зеленський прибув до Угорщини вперше за час повномасштабної війни: фото

Зеленський прибув до Угорщини з першим візитом за період повномасштабної війни в Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що його візит до Будапешта відбувається на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна наразі головує в Раді ЄС.

Президент Зеленський в Угорщині / Фото: Associated Press

Під час церемонії прибуття український президент не став спілкуватися з журналістами. Він зазначив, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку за лаштунками Генасамблеї ООН Орбан провів "інтенсивні" переговори з лідерами Китаю та Бразилії, аби ініціювати "мирний" саміт між Зеленським і Путіним.

Пізніше Віктор Орбан заявив, що Будапешт просуває припинення вогню в Україні, в той час, як обидва президенти країн, що воюють, "не хочуть припиняти бойові дії".

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