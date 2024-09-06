Зеленський прибув на "Рамштайн" і зробив заяву про зброю

Глава держави наголосив, що потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони держави.

Про це президент повідомив у Мережі.

Прибувши на "Рамштайн", Зеленський анонсував роботу з партнерами для міцності України.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – заявив глава держави.

Він також повідомив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо Зеленський проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Після цього президент вирушить до Італії на Міжнародний економічний форум "Амброзетті", де проведе зустрічі з представниками італійського бізнесу. А ще у Зеленського заплановані переговори з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

"Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", – резюмував український президент.

До слова, раніше Зеленський заявив, що Україна досі не отримала усі пакети військової допомоги, передбаченої рішенням Конгресу США.

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