Зеленський прибув з візитом до ОАЕ: що обговорить і чи пов'язано це з переговорами

Судячи із заяви Зеленського, перш за все йтиметься про обмін полоненими і участь в ньому ОАЕ, як посередника.

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до ОАЕ з офіційним візитом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", – сказав Зеленський.

Інших деталей він поки не розповів. Чи має цей візит відношення до переговорного процесу, який має невдовзі стартувати у сусідній Саудівській Аравії, Зеленський не уточнив.

Зеленський прибув з візитом до ОАЕ

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир.

Українська урядова делегація також розпочала робочий візит до Саудівської Аравії.

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