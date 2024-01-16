Зеленський – прихильникам паузи на фронті: "Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами"

Президент нагадав про спроби "заморозити" війну на Донбасі після 2014 року і в цьому контексті вказав, що "Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна має закінчитися справедливим і стабільним миром, а кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни.
Про глава держави сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Зеленський звернувся до тих, хто сумнівається у продовженні підтримки України, хоче її зменшити і робить заяви про "замороження війни".
"Нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу – тодішній канцлер Німеччини, тодішні президенти Франції. Але Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами", – зазначив український президент.
"Ми нормалізуємо уявлення про те, що агресію можна перемогти – навіть путінську агресію, яка триває вже 10 років і більше", – сказав глава держави, наголосивши, що підтримка України має продовжуватися.
"Бо кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни. Але кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну", – наголосив Зеленський.
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Він також заявив, що війна в Україні має закінчитися справедливим і стабільним миром.
"І я хочу, щоб ви стали частиною цього миру – починаючи від цього моменту – щоб наблизити його. І ви потрібні нам в Україні – будувати, реконструювати, відновлювати життя. Кожен з вас може бути ще більш успішним разом з Україною", – сказав президент.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський у Давосі! Про загрозу поширення агресії РФ та можливість зупинити Путіна!
Нагадаємо, Зеленський вже 11 січня заявляв, що паузи у війні з РФ не буде. Якщо Росії дати паузу, то це піде на користь лише агресору.
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