Зеленський прилетів до Лондона: що відомо про подальший розклад президента

У Лондоні має відбутися саміт європейських лідерів, який збирає прем'єр Британії.

Літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився у столиці Британії, в аеропорту "Лондон-Станстед".

Про це йдеться у повідомленні ВВС.

"Зеленський і голова уряду Британії Стармер зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні (1 березня — ред.), — заявив речник прем'єра Британії.

Згодом на українського президента чекають, як охарактеризували їх в Reuters, "складні" перемовини з лідерами Європи.

Відомо, що в неділю, 2 березня, очільники обговорять гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, західні видання вже охарактеризували суперечку між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, що сталася напередодні, 28 лютого, у Вашингтоні.

Так, зустріч стала "серйозним викликом для Києва та його європейських партнерів і водночас політичним здобутком для Путіна". Таку думку висловила редакторка з питань безпеки та оборони в ефірі Sky News Дебора Гейнс.

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