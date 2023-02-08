Зеленський прилетів до Лондона: в аеропорту його зустрів прем'єр Сунак (фото)

Глава держави висловив вдяність Британії за допомогу.
Український президент Володимир Зеленський приземлився у британському аеропорту Станстед. Там його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Український лідер у своєму Telegram поділився фото.
"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - йдеться у дописі глави держави.
До слова, голова британського уряду також поділився фото з українським президентом.
Ласкаво просимо до Великої Британії, президенте Зеленський", - лаконічно написав Сунак.
Нагадаємо, 8 лютого з'явилася інформація, що Володимир Зеленський сьогодні поїде до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Також глава держави зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у країні.
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