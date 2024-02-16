Зеленський прилетів до Німеччини та анонсував два важливі дні: які плани (фото)

У Європі президент вестиме переговори про нову архітектуру безпеки для України та нові можливості.
Президент України Володимир Зеленський прилетів 16 лютого до Німеччини та анонсував про зустрічі з партнерами в цій країні та Франції.
Про це глава держави написав у Мережі, додавши до свого допису фото біля літака з послом України в Німеччині Олексієм Макєєвим.
"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості", – йдеться в заяві Зеленського.
"Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", – зазначив президент.
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Нагадаємо, напередодні в Офісі президента анонсували, що 16 лютого Зеленський відвідає Німеччину та Францію, де зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом і французьким лідером Еммануелем Макроном. Президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції.
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