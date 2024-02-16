Зеленський прилетів до Німеччини та анонсував два важливі дні: які плани (фото)

У Європі президент вестиме переговори про нову архітектуру безпеки для України та нові можливості.

Президент України Володимир Зеленський прилетів 16 лютого до Німеччини та анонсував про зустрічі з партнерами в цій країні та Франції.

Про це глава держави написав у Мережі, додавши до свого допису фото біля літака з послом України в Німеччині Олексієм Макєєвим.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості", – йдеться в заяві Зеленського.

"Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", – зазначив президент.

Читайте провідні новини дня:

Президент України Володимир Зеленський у Німеччині / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента анонсували, що 16 лютого Зеленський відвідає Німеччину та Францію, де зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом і французьким лідером Еммануелем Макроном. Президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції.

Читайте також: