Зеленський припустив розміщення європейських військ в Україні до вступу в НАТО

Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві, пише УНІАН.

Зеленський нагадав, що у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом запитував у них, які Україна матиме безпекові гарантії, доки не набуде членства в НАТО.

"І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, доки України немає в НАТО, навіть, якби у нас було запрошення, а ми не були (членами) в НАТО, і буде така пауза, що буде у цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Еммануля Макрона. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, доки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи відправить НАТО свої війська до України. Зокрема, сам Рютте вважає "немудрою" таку ідею.

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