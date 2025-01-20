Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією на посаду президента США

Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Сполучених Штатів та американський народ з і інавгурацією 47-го президента, наголосивши, що "сьогодні день змін".

Відповідний пост він зробив у соціальній мережі Х.

"Я вітаю президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на вирішення багатьох проблем, у тому числі глобальних викликів.

Президент Трамп завжди рішучий, і політика миру через силу, яку він оголосив, дає можливість зміцнити американське лідерство та досягти довгострокового та справедливого миру, що є головним пріоритетом.

Це століття формується прямо зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб забезпечити, щоб воно було великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали краху.

Бажаємо вам успіху, президенте Трамп! Сподіваємось на активну та взаємовигідну співпрацю. Ми сильніші разом і можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання світу та наших двох націй".

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно вступив на посаду. Церемонія присяги відбулась опівдні за Вашингтоном (19:00 за Києвом), згідно з 20-ю поправкою до американської Конституції.