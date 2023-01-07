Зеленський привітав Маккарті з обранням спікером Палати представників

Український президент Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті, який посів крісло спікера Палати представників США.

Повідомлення з'явилося у Twitter глави держави.

"Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу", - Зеленський.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США з 15-ї спроби обрала 55-го спікера. Ним став Кевіна Маккарті, який змінить на посту спікера демократа Ненсі Пелосі. Голосування відбулось після опівночі у суботу, 7 січня, за місцевим часом. За Маккарті проголосували 216 з 428 членів Палати представників Конгресу.

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