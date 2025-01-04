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Зеленський привітав нове скликання Конгресу США та Джонсона з переобранням

Зеленський привітав нове скликання Конгресу США та Джонсона з переобранням

Двопалатна та двопартійна підтримка з боку Конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів - Зеленський. / Фото: Офіс президента України

Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру

Президент України Володимир Зеленський привітав 119-те скликання Конгресу США з початком першої законодавчої сесії, а також Майка Джонсона – з обранням на посаду спікера Палати представників.

Про це він повідомив у мережі Х. 

"Двопалатна та двопартійна підтримка з боку Конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами. Разом з усіма друзями свободи в Конгресі ми показали, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію. Для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним, а обидві партії, та всі конгресмени, які справді цінують свободу, об'єдналися для захисту людських і демократичних цінностей", - зауважив він. 

"Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народові, представником якого він є, за незмінну підтримку. Бажаю спікеру Джонсону успіхів у його надзвичайно важливій роботі. Нехай Господь допомагає вам у вашій службі", - резюмував він. 

Нагадаємо, Трамп запропонував ще кількох кандидатів на посади. Новообраний президент Дональд Трамп оголосив відразу про кілька номінацій, серед яких були: кандидат на посаду голови Федерального управління залізниць (FRA), майбутні високопосадовці Міністерства юстиції США, а також ті, хто продовжить свою кар'єру як дипломати.

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