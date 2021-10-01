Зеленський привітав педагогів з прийдешнім святом і розповів про найважливіший урок

День працівника освіти щороку відзначається в Україні в першу неділю жовтня. Цьогоріч свято випадає на 3 жовтня.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми педагогами, переможцями конкурсу "Учитель року" і членами Ради Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Глава держави привітав педагогів з прийдешнім святом – Днем працівників освіти.

Про це у п'ятницю, 1 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

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Зеленський переконаний, що вчителі не тільки дають знання, а сповнюють своїх учнів змістом, світлом і цінностями.

"На мою думку, саме День вчителя є вірною назвою. Хтось заперечить, адже в галузі працює більше 1 млн людей, важливих працівників, і не всі вони вчителі. Я згоден: за спеціальністю в дипломі або за трудовою книжкою це так, але вчитель - це набагато ширше, набагато глибше, ніж уроки, ніж контрольні, ніж зошити. Учитель - це той, хто тебе змінив, дав щось дуже цінне. Не те, що ти дізнався вперше, а те, що ти вивчив назавжди. Не те, що було на поверхні, а те, що ти побачив між рядків, зрозумів та розгадав", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що щороку в першу неділю жовтня його день починається традиційно - з вітання батькові, який є професором і викладачем.

"Думаю, зараз усі діти вчителів, саме діти, у кого батьки - вчителі, мене зрозуміють. Спочатку я ображався і не розумів, чому маю ділити свого батька ще з якимись чужими дітьми, чому вони забирають стільки часу, я ж син, чому мій батько так довго їм щось пояснює, щось важливе, був упевнений, щось важливіше, ніж те, що він мені пояснював, розповідав і навчав", - поділився Зеленський.

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Водночас він запевнив, що ображався до того часу, допоки не зрозумів, що саме так виглядає вчитель. І ось це мій найважливіший урок: це все його (батькове - ред.) життя, його досвід і його приклад, який навчає, що треба ділитись усім: і останнім хлібом, і цінними знаннями, що можна бути відкритим для багатьох, допомагати, навчати, пояснювати і робити це з любов'ю", - підкреслив президент. Глава держави наголосив, що вчитель - "не той, хто заповнює журнал, а той, хто сповнює інших людей, маленьких людей, але майбутніх великих людей, наповнює їх змістом, світлом, цінностями. Не той, хто підписує тобі щоденник, а той, хто залишає свій підпис у твоїй пам'яті, у твоєму характері". "Учитель - це його учні, а великий вчитель - це його учні, які виховали інших учнів. Учитель - це здатність поширювати добро і світло у геометричній прогресії. Бо один він може надихнути сотні, тисячі, навіть десятки тисяч людей, щоб змінити наш світ на краще", - зауважив він. Президент додав, що держава поки не може відображати роль учителів у такій заробітній платі, на яку вони дійсно заслуговують, а також що ще не всі школи та садочки відремонтовані та забезпечені всім необхідним, але запевнив, що працює спільно з владною командою над цим. Також читайте "Global Teacher Prize Ukraine": хто вони - топ-10 кращих вчителів країни "Бо щороку я зустрічаюсь з вами, і щороку я хочу не ховати очі, для мене це дуже важливо", - звернувся Зеленський до педагогів. Водночас він наголосив, що премії Президента України отримуватимуть не лише переможці учнівських олімпіад, а й вчителі, які підготували таких учнів. "Цього року в січні місяці, якщо не помиляюсь, я заснував для переможців таких олімпіад премії Президента України. Гарна річ, але ми зробили помилку... І це буде виправлено з нашого боку ближчим часом: окрім учнів-переможців олімпіад, премії Президента України будуть отримувати вчителі, які їх підготували", - запевнив Глава держави. Зеленський також вручив державні нагороди 21 працівнику освіти за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Серед нагороджених – чотири переможці Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021", повідомляє пресслужба глави держави. Окрім того, Президент вручив сертифікати про отримання премії Президента України 16 переможцям міжнародних учнівських олімпіад. Читайте також: З Днем вчителя 2021 в Україні: історія свята, найкращі привітання у листівках, віршах, прозі Новини України: у Вінниці військові влаштували до Дня вчителя справжній концерт Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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