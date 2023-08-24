Зеленський привітав українців з Днем Незалежності: "Свято вільних і сильних людей"

Президент наголосив, що всі українці зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!"

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності, зазначивши, що зараз кожен громадянин бореться за неї, і в цій війні немає маленьких, неважливих, непотрібних справ.

Про це глава держави сказав у ранковому зверненні 24 серпня.

"Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі", – заявив Зеленський.

Він продовжив, що незалежність України – "це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось".

"В цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів", – наголосив президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Звернення Зеленського до Дня Незалежності 2023"

Він додав, що святкуючи незалежність, кожен може відчути в ній себе.

"Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності? І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі. Тобі, хто дає Україні незалежність. Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу", – сказав глава держави.

Він також подякував усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили; кожній українській матері, для якої держава є й залишиться домом; всім українським учителям, медикам, енергетикам, рятувальникам, правоохоронцям та журналістам.

"Важливий кожен, хто працює й дає роботу іншим. Сплачує податки, за які забезпечуються військо, оборона, рух уперед і майбутня перемога. Кожен, хто організовує збори й підтримує вогонь волонтерства, цієї щирої української єдності. Кожен, хто знаходить і привозить усе те, що так потрібно в окопах. Кожен, хто тренує наших воїнів. Хто здобуває славу Україні спортивними перемогами. Хто відчинив двері власного дому й прихистив тих, хто втратив свою домівку. Я дякую вам!" – заявив Зеленський.

Також читайте Загроза провокацій РФ у День Незалежності: у ГУР зробили нову заяву

Він також заявив про важливість тих, хто народжує для українців рядки, що мотивують, кладе їх на прекрасну музику, виконує ці пісні для бійців на фронті, для поранених у госпіталі, на благодійних концертах у світі.

"Важливий кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. І головне, що ми всі тебе не втратили. Хто пережив полон. У кого забрали свободу, але не волю. Хто не втратив України в собі. Хто повернувся й продовжує битись. І ті, хто повернеться. Обов’язково. Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі – і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!" – резюмував президент.

Читайте також: