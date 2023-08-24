Зеленський привітав українців з Днем Незалежності: "Свято вільних і сильних людей"

Президент наголосив, що всі українці зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!"
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності, зазначивши, що зараз кожен громадянин бореться за неї, і в цій війні немає маленьких, неважливих, непотрібних справ.
Про це глава держави сказав у ранковому зверненні 24 серпня.
"Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі", – заявив Зеленський.
Він продовжив, що незалежність України – "це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось".
"В цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів", – наголосив президент.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Звернення Зеленського до Дня Незалежності 2023"
Він додав, що святкуючи незалежність, кожен може відчути в ній себе.
"Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності? І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі. Тобі, хто дає Україні незалежність. Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу", – сказав глава держави.
Він також подякував усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили; кожній українській матері, для якої держава є й залишиться домом; всім українським учителям, медикам, енергетикам, рятувальникам, правоохоронцям та журналістам.
"Важливий кожен, хто працює й дає роботу іншим. Сплачує податки, за які забезпечуються військо, оборона, рух уперед і майбутня перемога. Кожен, хто організовує збори й підтримує вогонь волонтерства, цієї щирої української єдності. Кожен, хто знаходить і привозить усе те, що так потрібно в окопах. Кожен, хто тренує наших воїнів. Хто здобуває славу Україні спортивними перемогами. Хто відчинив двері власного дому й прихистив тих, хто втратив свою домівку. Я дякую вам!" – заявив Зеленський.
Він також заявив про важливість тих, хто народжує для українців рядки, що мотивують, кладе їх на прекрасну музику, виконує ці пісні для бійців на фронті, для поранених у госпіталі, на благодійних концертах у світі.
"Важливий кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. І головне, що ми всі тебе не втратили. Хто пережив полон. У кого забрали свободу, але не волю. Хто не втратив України в собі. Хто повернувся й продовжує битись. І ті, хто повернеться. Обов’язково. Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі – і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!" – резюмував президент.
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