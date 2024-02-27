Зеленський приїхав до Саудівської Аравії: що відомо про візит

Президент України Володимир Зеленський 27 лютого прибув з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

Глава держави Володимир Зеленський у вівторок, 27 лютого, перебуває з робочим візитом у Саудівській Аравії, щоб обговорити українську Формулу миру.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський планує обговорити повернення полонених і депортованих українців.

"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - додав Зеленський.

Лідери країн також обговорять перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Президент України Володимир Зеленський в Саудівській Аравії / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент Зеленський планує відвідати Вірменію наступного тижня на тлі зростання напруженості між Єреваном та Москвою. Візит відбудеться, ймовірно, 4 березня, повідомляють джерела, додавши, що тоді Зеленський також поїде до Азербайджану.

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