Зеленський прийняв вірчі грамоти послів США, Молдови та Індії, які починають роботу в Україні (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський 2 червня прийняв вірчі грамоти в пані посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківеря та посла Індії Харша Кумара Джейна.
Водночас Зеленський започаткував нову традицію таких церемоній у Софії Київській.
Про це повідомили в Офісі президента.
"Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту", – сказав президент на церемонії.
Зеленський також подякував за роботу й велику допомогу Україні в боротьбі за суверенітет і незалежність тимчасовій повіреній у справах США Крістіні Квін та вручив їй державну нагороду.
З рук президента держнагороди отримали також посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький та Апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Вони всі 99 днів повномасштабної війни не залишали Київ.
Нагадаємо, напередодні пані посол США прибула до Києва та заявила, що має за честь приєднатися до команди посольства задля підтримки України.
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