Зеленський прийняв вірчі грамоти послів США, Молдови та Індії, які починають роботу в Україні (фото, відео)

Зеленський прийняв вірчі грамоти послів США, Молдови та Індії, які починають роботу в Україні (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський 2 червня прийняв вірчі грамоти в пані посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківеря та посла Індії Харша Кумара Джейна.

Водночас Зеленський започаткував нову традицію таких церемоній у Софії Київській.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту", – сказав президент на церемонії.

Зеленський також подякував за роботу й велику допомогу Україні в боротьбі за суверенітет і незалежність тимчасовій повіреній у справах США Крістіні Квін та вручив їй державну нагороду.

З рук президента держнагороди отримали також посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький та Апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Вони всі 99 днів повномасштабної війни не залишали Київ.

Зеленський започаткував нову традицію у Софії Київській для нових послів

Нагадаємо, напередодні пані посол США прибула до Києва та заявила, що має за честь приєднатися до команди посольства задля підтримки України.

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