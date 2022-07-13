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Зеленський призначив нового керівника Чернівецької області: подробиці

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Зеленський призначив нового керівника Чернівецької області: подробиці

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Чернівецької ОВА.

Ним став Руслан Запаранюк. Його призначили замість звільненого з посади Сергія Осачука

Про це повідомляє Офіс президента. 

"В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо", - йдеться у повідомленні. 

Хто такий Руслан Запаранюк

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність фізик, викладач), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".

Нагадаємо, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА відбулися обшуки

Також Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

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