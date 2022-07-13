Зеленський призначив нового керівника Чернівецької області: подробиці

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Чернівецької ОВА.
Ним став Руслан Запаранюк. Його призначили замість звільненого з посади Сергія Осачука.
Про це повідомляє Офіс президента.
"В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо", - йдеться у повідомленні.
Хто такий Руслан Запаранюк
Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність фізик, викладач), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").
Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".
Нагадаємо, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА відбулися обшуки.
Також Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.
Читайте також:
- Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" "ДНР" та "ЛНР"
- "Путін його любить": росЗМІ назвали ймовірного кремлівського "гауляйтера" на окупованих територіях України
- Путін, Лукашенко і Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн: Піонтковський про плани Кремля