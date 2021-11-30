Зеленський призначив нового очільника контррозвідки СБУ: хто ним став

Вчора, 29 листопада, Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Ним став Олександр Поклад.

Відповідний указ №606 з'явився на сайті очільника держави.

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Відповідний документ очільник української держави підписав сьогодні, 30 листопада. "Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Іншим указом Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним став Ілля Вітюк.

Слід зазначати, вчора, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. На цій посаді Руснак був більше ніж 2 роки. Причини рішення - невідомі.

Що відомо про новопризначеного очільника контррозвідки СБУ

З біографії про нього відомо мало. Олександр Поклад був керівником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. Він керував спецоперацією із затримання співробітника управління СБУ Юрія Расюка, підозрюваного в підготуванні до вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Також Поклад керував спецоперацією із викриття генерал-майора Валерія Шайтанова, підозрюваного в держзраді.

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