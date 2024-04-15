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Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента: що відомо

Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента: що відомо

Микола Точицький став заступником Андрія Єрмака / Фото: Leopolis.news

Заступником керівника ОП став Микола Точицький.

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу президента.

Відповідний указ №230/2024 оприлюднений на сайті очільника держави.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", – ідеться в документі.

Зазначимо, 12 квітня Кабмін звільнив Миколу Точицького з посади першого заступника міністра закордонних справ України та призначив на його місце Андрія Сибігу, який до цього був заступником голови Офісу президента.

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