Зеленський призначив спецпредставника України з Близького Сходу та Африки: хто отримав повноваження

Головним завданням спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.
Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з Близького Сходу та Африки.
Відповідний Указ президента розміщено на офіційному сайті.
"Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України Близького Сходу та Африки", - зазначено в документі.
Головним завданням спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.
З 2018 до 2022 року Максим Субх був надзвичайним і повноважним послом України в Алжирі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника та низки українських послів.
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