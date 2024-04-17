Зеленський про атаку на Чернігів: "Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО"

Президент наголосив, що потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку по Чернігову 17 квітня та дорікнув партнерам за нерішучість у протидії російському терору.

Про це глава держав написав у Мережі.

Президент повідомив, що в Чернігові триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди опинилися під завалами. Наразі відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким.

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"На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя.

"Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме" , – резюмував президент.

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Наслідки ракетної атаки на Чернігів 17 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки ракетної атаки на Чернігів 17 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, вранці в Чернігові пролунали три вибухи: під ракетний удар потрапив густонаселений мікрорайон міста, сталося пряме влучання у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. Є руйнування, жертви і поранені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети наробили біди в Чернігові! Уже 9 загиблих! Понад 20 поранених!

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