Зеленський про далекобійну зброю: "Ми домовилися з Британією"

Президент наголосив, що далекобійна зброя – це захист цивільного населення.

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що державі потрібна далекобійна зброя і повідомив про домовленість із Великою Британією про передавання таких засобів.

Про це глава держави розповів на пресконференції 24 лютого.

"Треба роз'яснювати, що далекобійна зброя – це захист цивільного населення. Ми домовилися з Британією. Інший вид (ніж ATACMS – ред.), але далекобійна зброя", – сказав Зеленський.

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"Але треба було багато працювати, тому що уявлення, що Україні потрібна далекобійна зброя, щоб бити по Росії, – цей наратив розповсюджують різні інституції. Вони не тільки в Росії, а і в багатьох столицях світу", – додав він.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що рішення західних союзників про надання державі далекобійної зброї вже ухвалене.

Зауважимо, цьому передувала зустріч Зеленського з британським прем’єром Ріші Сунаком на початку лютого. Тоді очільник уряду Великої Британії пообіцяв посилення української системи ППО та заявив про обговорення надання державі далекобійних ракет.

Зеленський тоді наголошував, що "коаліція ракет великої дальності" є останньою з усіх: "Вона дозволить нам змусити зло повністю піти з нашої країни".

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