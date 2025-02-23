Зеленський про допомогу США: "Грант — це не борг, і ми не будемо його повертати"

Україна не визнає 500 мільярдів як борг і навіть не готова фіксувати 100 мільярдів. Гранти не є боргами, і Україна не збирається приймати умови, які суперечать цій позиції.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

"Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемося. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. При всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів, але я стійко стою, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати", - розповів Зеленській.

Лідер України пояснив, що країна не має визнавати гранти як борги, адже підтримка була надана за угодою з США, і це не є зобов'язанням повернення.

"Поясню, чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається, я домовлявся з Байденом, і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки, я вдячний Конгресу, це була підтримка двох партій, і підтримка грантів — грант, то не є борг. І ми не повинні віддавати борг. Може це не подобається, і це несправедливо, може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше, це грант. Тобто, питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг", - розповів він.

За його словами, Україна готова до нової угоди з США, де допомога надається з умовою повернення з прибутком. Лідер країни підкреслив, що, хоч це може бути незручно, допомога потрібна, і якщо умови зміняться, Україна погодиться.

"Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери кажуть: ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути і з прибутком для Сполучених Штатів Америки — це угода, не грант. Це нова угода, і я так і сказав, я готовий до такого діалогу, і я впевнений, що він буде позитивний, подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови такі, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло", - сказав гарант.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дані про допомогу США Україні, які озвучує американський лідер Дональд Трамп, значно перевищують реальні витрати. Президент Трамп заявив, що США виділили 350 млрд доларів на підтримку України, однак ця цифра не підтверджується офіційними джерелами.

Зеленський під час пресконференції 19 лютого заявив, що війна для України обійшлася в 320 мільярдів доларів. З цієї суми 120 мільярдів доларів – це внесок українського народу та платників податків, а 200 мільярдів доларів надійшли від США та ЄС. Він уточнив, що ця сума включає вартість збройних поставок.

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