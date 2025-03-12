Зеленський про гарантії безпеки: деталі стануть відомі після 30-денного перемир’я

Цей період має бути використаний для того, щоб узгодити з союзниками конкретні кроки та формати майбутніх гарантій безпеки для України після війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання гарантій безпеки для України буде обговорюватися детальніше лише за умови 30-денної тиші на фронті.

Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, цей період має бути використаний для того, щоб узгодити з союзниками конкретні кроки та формати майбутніх гарантій безпеки для України після війни.

"Ці 30 днів виділяють саме для того, щоб покласти пропозиції на папір, погоджені із союзниками кроки та формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після цієї війни", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна погодилася прийняти пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню та вжити заходів для відновлення міцного миру після вторгнення Росії.