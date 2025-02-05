Зеленський про Московський Патріархат: "Десятиліттями прославляли війну та виправдовували агресію"

Україна більше не дозволить Московському патріархату (УПЦ МП) діяти як інструмент впливу Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський інтерв'ю британському журналістові Пірсу Моргану.

Зеленський наголосив що церква, яка підтримує ідеологію "руского міра", не може мати місця в незалежній державі.

"Московський патріархат — це не про віру, це про політику. Вони десятиліттями працювали на Кремль, поширювали проросійські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію. Ми не можемо дозволити, щоб в Україні діяла структура, яка фактично є частиною російської пропагандистської машини", — пояснив президент.

Нагадаємо Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. 24 серпня президент Зеленський підписав цей закон.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України УПЦ (МП) оголосила курс на незалежність від Московського патріархату, заявивши про самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у Російській православній церкві (РПЦ) сказали, що єдність із УПЦ (МП) зберігається.

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