Зеленський про можливі поставки "Залізного купола" Україні: Поки рано говорити

Зеленський про можливі поставки "Залізного купола" Україні: Поки рано говорити

За словами глави держави, результати від поїздки української делегації в США точно будуть і будуть серйозні.

Про поставки Україні системи Залізний купол поки рано говорити, але в ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорка в коментарі телеканалу "Дом".

"Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, щодо Залізного купола рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США", - зазначив він.

За словами глави держави, результати від поїздки української делегації в США точно будуть і будуть серйозні.

Нагадаємо:

Раніше в американському виданні Politico написали, що Пентагон може надати Україні систему "Залізний купол". Поправку про це включили конгресмени США в законопроєкт про оборону на 2022 рік.

Пізніше Офіс президента України підтвердив , що Київ може отримати від Сполучених Штатів Америки нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

, що Київ може отримати від Сполучених Штатів Америки нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол"). Проте у Білому домі факт надання Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол" не підтвердили. Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що їй потрібно уточнити цю інформацію.

"Залізний купол": як працює система протиракетної оборони, що врятувала Ізраїль

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