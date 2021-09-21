Зеленський про можливі поставки "Залізного купола" Україні: Поки рано говорити

За словами глави держави, результати від поїздки української делегації в США точно будуть і будуть серйозні.
Про поставки Україні системи Залізний купол поки рано говорити, але в ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорка в коментарі телеканалу "Дом".
"Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, щодо Залізного купола рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США", - зазначив він.
За словами глави держави, результати від поїздки української делегації в США точно будуть і будуть серйозні.
Нагадаємо:
- Раніше в американському виданні Politico написали, що Пентагон може надати Україні систему "Залізний купол". Поправку про це включили конгресмени США в законопроєкт про оборону на 2022 рік.
- Пізніше Офіс президента України підтвердив, що Київ може отримати від Сполучених Штатів Америки нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").
- Проте у Білому домі факт надання Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол" не підтвердили. Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що їй потрібно уточнити цю інформацію.