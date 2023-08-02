Зеленський про нічну атаку по Україні: "Росію можна й треба зупинити"

Президент зазначив – "коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах".

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки російськими дронами 2 серпня заявив, що світ має реагувати на це, і що Росію можна і треба зупинити.

Про це глава держави написав у Мережі.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв", – йдеться в заяві президента.

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Він зазначив, що, на жаль, є пошкодження і найсуттєвіші – на півдні України. Там російські окупанти знову завдали ударів по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. За словами Зеленського, усі оперативні служби спрацювали ефективно.

"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", – наголосив президент.

Що відомо про нічну атаку по Україні 2 серпня

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Перші фото наслідків атаки на Київ! "Шахеди" летіли кількома групами"

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