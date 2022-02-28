Зеленський про обстріл Харкова: "Це не помилковий залп, а свідоме знищення людей"

Зеленський про обстріл Харкова: "Це не помилковий залп, а свідоме знищення людей"

За словами президента, росіяни знали, куди стріляють.

Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин.

Про це у понеділок, 28 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкту. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За це злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення усіх конвенцій. Ніхто в світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей", - зазначив він.

За словами президента, за цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Бо це - порушення всіх конвенцій.

"Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік.

За словами Зеленського, зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати.

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"Мирний, гордий, сильний Харків. Ти таким завжди був. Ти таким завжди будеш. Витримаємо й це. Захистимо Україну. Допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення. Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь, Донецьк та всі інші міста й селища нашої рідної країни побачать мирне й безпечне життя. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних та близьких у цій війні. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу!", - резюмував він.

Тим часом у Харкові російські війська почали підривати підстанції, які забезпечують місто електроенергією. Обстріли в Харкові тривають.