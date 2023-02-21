Зеленський про обстріл Херсона: "Російська жорстокість та агресія не мають меж"

Президент наголосив, що держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти України та її народу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіянами Херсона 21 лютого, внаслідок якого загинули мирні жителі.

Свій коментар глава держави опублікував у Мережі.

Зеленський наголосив, що російська армія масовано обстрілює Херсон та вкотре нещадно вбиває мирне населення. Зафіксовані влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту.

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"Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", – вказано в заяві.

"Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України", – наголосив президент.

Нагадаємо, російські окупанти 21 лютого обстріляли з РСЗВ Херсон та Очаків. Ворог поцілив у низку інфраструктурних об’єктів. Жертвами атаки, за попередніми даними, стали 6 людей (у Херсоні), ще 12 осіб зазнали поранень. Водночас в Очакові поранено одну цивільну особу.

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