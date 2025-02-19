Зеленський про переговори в Саудівській Аравії: важливі питання залишаються без відповіді

За його словами, на зустрічі не піднімалися ключові для України питання, зокрема щодо військовополонених та ракетних ударів по українських містах.

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування переговорами, що відбулися в Саудівській Аравії за участі міністрів закордонних справ США та Росії. За його словами, на зустрічі не піднімалися ключові для України питання, зокрема щодо військовополонених та ракетних ударів по українських містах.

Про це він заявив на пресконференції.

"В Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав, у присутності міністра МЗС третьої держави, і не піднімають питання полонених. І точно не підіймають питання щодо ракетних ударів", — заявив Зеленський.

Також він зазначив, що не отримав відповіді від США щодо можливості збільшення поставок систем Patriot, які критично необхідні для захисту українського неба.

"На мої запитання щодо збільшення Patriot я не почув відповіді від США, хоча це ті питання, які дуже важливі", — наголосив президент.

Крім того президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі переговори з РФ. Зокрема, він підкреслив, що є незручною людиною для російського диктатора Володимира Путіна.