Зеленський про переговори зі США у Саудівській Аравії: зробимо все, щоб інтереси України були враховані

Україна розраховує, що переговори з США у Саудівській Аравії будуть результативними. А українські інтереси – врахованими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 8 березня.

"Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже. Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно", - наголосив президент.

Як вже раніше розповідав Зеленський, українську делегацію представлятимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ініціативу щодо встановлення перемир'я у повітрі та на морі як перший крок до завершення війни з Росією. Цю ідею підтримав турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.

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