Зеленський провів аналогію між Порошенком і полуницею на фронті і заявив, що той йому не цікавий

Зеленський провів аналогію між Порошенком і полуницею на фронті і заявив, що той йому не цікавий

Президент вважає всі "страшні записи чистою державною зрадою".

Президент України Володимир Зеленський заперечив переслідування колишнього президента Петра Порошенка.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю у програмі "VIP з Наталею Мосейчук" на каналі "1+1".

Наталія Мосейчук: "Ви переслідуєте колишнього президента Порошенка, Володимире Олександровичу?"

Володимир Зеленський: "Він мені не цікавий. Чесно кажучи, він мені був не цікавий, навіть коли він був президентом України. Спочатку ми всі підтримували його, думали про великі зміни в Україні, потім, коли ми зрозуміли, що він, ну як та історія з полуницею, і мені, здається, тут така сама ситуація, що він вже не є кимось у політиці, але, на жаль, він просто неготовий це усвідомити. Всі ці страшні записи, я вважаю, є чистою державною зрадою. Те, що він зробив, коли всі повноваження у перемовинах надав Медведчуку між Україною і Росією - це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші. Ось і все. Я хотів сказати різко, просто не міг собі дозволити, коли вони говорять про "червоні лінії", то вони перейшли не "червоні", а "криваві лінії". Тобто вони заробляли конкретно на смерті військових. Я так вважаю, це моя думка. Це не вирок суду, все ж таки".

Нагадаємо, 27 травня експрезидент, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко відвідав українських військових на Донбасі. Зокрема, колишній глава держави привіз на передову ящик полуниці.

Нагадаємо, п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 4 червня давав свідчення в СБУ у справі Віктора Медведчука. Допитували його протягом 5 годин.

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