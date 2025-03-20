Зеленський про припинення вогню та плани Росії: головні заяви президента

Росія не відмовляється від своїх намірів.

Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо припинення вогню та територіальних претензій кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, глава держави попередив про нову загрозу від Росії та розкрив плани окупантів.

ТСН.ua зібрав ключові заяви Зеленського, які він зробив за останню добу.

Швидке закінчення війни

Зеленський переконаний, що сценарій швидкого закінчення війни може бути цілком реальний.

Він вважає, що він можливий через припинення вогню, яке створює "вікно можливостей". Навіть якщо одна зі сторін порушує угоду, політична воля, оголошена світу, дозволяє скласти план і тиснути на порушників.

"Якщо припинення вогню на місяць, на два місяці — це вікно можливостей, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну. Може ту чи іншу стадію війни, як ми кажемо, гарячу стадію, ще не про все домовитись, але можна закінчити війну", – резюмував глава української держави.

Також, за словами Зеленського, Україна готова до будь-яких кроків, разом зі США, які наближатимуть припинення вогню та закінчення війни загалом.

"Ми запропонували від самого початку припинення вогню в небі і на морі, тому що це не так складно контролювати, як перший крок, а також, тому що не вірили, що росіяни взагалі підуть на будь-яке припинення вогню", – зазначив Зеленський.

Він додав, що в Україні вважають, що Росія має намір продовжувати війну.

Найскладніше питання

Глава української держави зауважив, що територіальне питання буде найскладнішим. Це стане для всіх викликом.

"Ми це розуміємо, і це буде. Це буде для нас для всіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але вона буде дуже непросто. Президент Трамп абсолютно розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякої території", – додав глава держави.

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Президент зазначив, що не розкриватиме всі деталі розмов із Дональдом Трампом, але вважає, що припинення вогню, навіть часткове, можливе.

Президент вірить, що Україна та США близькі до таких рішень, і якщо американці докладуть зусиль, це вдасться.

Також, за словами Зеленського, зараз найлегший момент для дипломатичних зусиль, тому він закликав країну залишатися спокійною та бути готовою до будь-яких переговорів.

Плани Путіна

Зеленський розкрив плани кремлівського диктатора Володимира Путіна. Як розповів глава держави, Путін намагався блокувати великі міста як Суми, Запоріжжя та Харків, а також погрожував окупацією центральних регіонів.

Президент зауважив, що Курська операція зірвала плани ворога, змусивши його перенести удари на Суми та перерозподілити сили з Харківського та Запорізького напрямків.

"Зрештою вони залишили собі один наступальний напрямок – схід, де вони працювали, попри те, що навіть зі сходу з часом вони переміщували війська на Курський напрямок", – додав глава держави.

Зеленський додав, що плани ворога залишилися такі самі – витіснити ЗСУ повністю з Курського напрямку.

"Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Суми і потім переміщувати війська на Харків і на Запоріжжя. Може не в такій послідовності, але ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми зі свого боку не бачимо зараз у них можливостей на Харківському напрямку, на Запорізькому», - повідомив президент.

Зокрема, Путін зараз не, бо він не знаходиться у слабкій позиції на полі бою.

"Але він не знаходиться у сильній позиції. Його ініціатива пів року тому була сильніша. Він не хоче, щоб ми залишилися хоч одним нашим військовим на території Курської області. Він не хоче припинення вогню, допоки наші війська є на території Курщини і я в цьому абсолютно впевнений", — додав глава держави.

Умови послаблення санкцій проти Росії

Західні санкції проти Росії можна послабити лише у разі виконання нею двох умов:

виведення військ з території України

відшкодування збитків.

У своєму виступі на засіданні Євроради 20 березня, Зеленський закликав європейських лідерів європейських не послаблювати тиск на Росію, оскільки санкції залишаються дуже необхідними.

За його словами, продовження дипломатичних зусиль для закінчення війни в України не означає, що тиск на Росію можна зменшити.

Зеленський підкреслив, що цей тиск вкрай важливий для, зниження ймовірності обману з боку Москви.

"Ми всі знаємо, як легко Москва порушує свої обіцянки – в один момент вони дають слово, а через кілька годин воно вже нічого не означає. Ось чому ми повинні продовжувати підштовхувати Росію до миру. Разом з вами, звичайно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми зможемо це зробити", – висловився Зеленський.

Майбутнє ЗАЕС

Всі атомні електростанції України належать державі, а Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, також є українською власністю.

Попри зміну керівництва ЗАЕС, персонал станції залишається українським і працює у складних умовах.

Окрім того, у більшості працівників росіяни відібрали дітей, вивезли на територію РФ, таким чином змушуючи їх працювати далі.

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Зеленський також підкреслив, що станція перебуває у критичному технічному стані, після підриву Каховської дамби.

Також, під час Zoom-брифінгу з журналістами, глава держави спростував інформацію, що нібито говорив з Дональдом Трампом про передавання США українських АЕС.

За його словами, йшлося лише про Запорізьку АЕС. Зокрема, Трамп спитав про можливість відновлення ЗАЕС американськими силами.

Глава держави певен, що в умовах окупації Запорізька АЕС працювати не буде. Зеленський вкотре наголосив, що сама ЗАЕС не може перейти під контроль України, якщо території довкола неї будуть окуповані.

Зустріч у Саудівській Аравії

За словами Зеленського, українська та американська делегації у Саудівській Аравії зустрінуться в понеділок, 24 березня.

Після цієї зустрічі в американської команди будуть переговори з росіянами.

Також президент повідомив, що потенційне перемир'я охоплюватиме як енергетичну інфраструктуру, так і іншу цивільну інфраструктуру.

"Ми підготуємо список об'єктів цивільної інфраструктури", – зазначив він.

Нейтралітет України

Під час переговорів із Росією на початку вторгнення, українська сторона отримала жорсткий ультиматум, який передбачав не лише скорочення армії, але й відмову від частини територій.

За його словами, Росія вимагала зменшити українську армію до 50-80 тисяч військових, тоді як зараз ЗСУ нараховують 800 тисяч і саме ця чисельність дозволяє ефективно стримувати агресора.

Кремль також наполягав на тому, щоб Україна погодилася на так званий нейтралітет, що фактично означало б відмову від будь-яких оборонних союзів. До того ж Москва вимагала визнання окупованих територій російськими.

"Це був не варіант для припинення війни, а справжній ультиматум", – наголосив Зеленський.

Також, президент наголосив, що очільник Білого дому Дональд Трамп не порушував у розмовах із ним питання окупованого Росією Криму.

За словами Зеленського, Трамп цікавився, чому для українців він такий важливий.

"Я пояснив, що Крим – невід'ємна частина України. Без українців Крим вмирає, бо вся логістика, вода пов'язані з Україною", – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що до окупації більшість жителів півострова жили коштом доходів від туризму, проте вже 11 років його там немає.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про "червону лінію", яку Україна не перетне.

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