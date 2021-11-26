Зеленський про призначення заступника Єрмака: Шурма - дуже потужна людина

За словами президента, дуже складно знайти професійних людей.

Новим заступником Єрмака став ексгендиректор "Запоріжсталі". Відповідний указ підписав 23 листопада очільник держави Володимир Зеленський.

Про це він заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"Це питання до керівника Офісу президента (Андрія Єрмака - Ред.), у нього зараз є кілька заступників. Є Тимошенко, є Татаров, є Смирнов, є Шурма. Це його особиста відповідальність переді мною за результат. Дуже складно знайти професійних людей. Сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці. Дуже потужна людина, я вважаю. Тому є помилки, є перемоги", - зазначив він.

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