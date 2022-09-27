Зеленський – про "референдуми": "Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України"

Презент України Володимир Зеленський заявив, що цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією "референдумів".

Україна діятиме, щоб захистити громадян у всіх областях.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 27 вересня.

Зокрема, він відзвітував про свій виступ на засіданні Радбезу ООН.

"Щойно взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН. (...) Злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, який окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває Статут ООН", – сказав Зеленський.

Він додав, що закликав членів Радбезу "зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі". Президент переконаний, що це можливо. Можливо саме зараз, "коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені".

"Я підкреслив на засіданні Радбезу: реалізація Росією так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко й зрозуміло", – наголосив глава держави.

"Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі", – наголосив Зеленський.

"Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму", – запевнив президент.

"Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату – ми знали заздалегідь. Нібито явку, нібито відсотки. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу – були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається", – розповів глава держави.

Він зазначив, що єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – ще більше підтримки для України. Зеленський також подякував партнерам держави, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну.