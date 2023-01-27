Зеленський про росіян та білорусів на Олімпіаді: "Не буває нейтральності, коли триває така війна"

Президент наголосив, що Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про її участь у контексті олімпійського руху.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував очільника МОК Томаса Баха за заяву про можливість повернення до міжнародних змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 27 січня.

"Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста", – зазначив Зеленський.

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"Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю", – наголосив президент.

Він додав, що не знає мотивів ініціативи Баха, але Україна зробить усе, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу РФ. Зеленський переконаний, що такий вплив просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях, тим більше – у паризькій Олімпіаді.

Глава держави нагадав, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом.

"Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у грудні Бах заявив, що президент Франції Еммануель Макрон виступає за участь в Олімпіаді-2024 в Парижі представників усіх країн, навіть якщо ці держави перебувають у війні. Голова МОК заявив, що олімпійський рух "має бути об'єднувальною, а не роз'єднувальною силою".

26 січня МОК заявив про готовність розглянути питання повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань за умови, що вони змагатимуться як нейтральні спортсмени без прапорів та гімнів.

Після цього міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що держава може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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