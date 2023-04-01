Зеленський про Росію в Радбезі ООН: "Терористи повинні програти, а не головувати будь-де"

Президент нагадав, що лише напередодні під обстрілом російських військ загинув п'ятимісячний хлопчик з Авдіївки.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував факт того, що Росія почала головувати в Раді Безпеки ООН, хоча продовжує вбивати мирних українців.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 1 квітня.

"На жаль, ми маємо новину абсолютно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. А вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – п’ятимісячного хлопчика. Його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН", – наголосив Зеленський.

Він наголосив – складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій.

"Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", – виголосив президент.

Санкції

Президент нагадав, що підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію. Йдеться про посадовців держави-агресора, її ВПК – сотні компаній – та колаборанти. Це понад 650 нових санкційних осіб.

"РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору – жоден не уникне відповідальності. Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка й судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку", – попередив глава держави.

Він додав, що цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакета Євросоюзу.

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"Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах", – пояснив Зеленський і подякував Швейцарії за відповідні рішення.

Міжнародна підтримка

Зеленський розповів, що загалом тиждень, що минає, дав низку позитивних новин для України. Зокрема, йдеться про захист для українців та захист нормального життя всіх вільних націй. Так, у межах ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом, присвяченим насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам асиміляції дітей.

"Цей злочин Росії – один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу. Росія скоює його системно й прораховано, на державному рівні. Системною буде й відповідальність за нього. Відповідальність Росії як держави та всіх, хто причетний", – запевнив президент.

Він подякував Німеччині за нові зроблені цього тижня кроки в оборонній підтримці.

"Дякую Хорватії за черговий пакет військової підтримки. Дякую Північній Македонії за рішення щодо гелікоптерів. Словаччині, Словенії. Дякую Канаді за фінансову підтримку, кошти вже надійшли в державний бюджет України. Дякую МВФ за нову програму для України. Програму затверджено. Обсяг – понад 15 мільярдів. Це допоможе нам берегти соціальну стабільність", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський прокоментував питання гіпотетичних перемовин з Росією. Так, президент заявив, що якщо окупанти хочуть якихось переговорів, то спершу повинні без бою вивести з України свої війська.

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