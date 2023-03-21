Зеленський про ймовірну розмову з лідером Китаю: "Підтвердження поки що немає"

Також президент розповів, що Київ передав Пекіну пропозицію долучитися до української формули миру.

Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації формули миру від президента Зеленського. Пропозицію передавали публічно та дипломатичними каналами.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Японії Кішідою Фуміо.

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"Китаю ми публічно і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру. Запрошуємо взяти участь у цій формулі. Очікуємо відповіді", – сказав глава держави.

Коментуючи можливість телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Зеленський відповів, що "ніякої конкретики і підтвердження поки що немає".

Нагадаємо, що 20 березня розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Сьогодні, 21 березня, відбулися переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів.

Також сьогодні диктатор Путін вперше публічно прокоментував "мирний план" Китаю щодо закінчення війни в Україні.

За попередньою інформацією, після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом Зеленським.

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