Зеленський про санкції проти Росії: "Я радий, що партнери показують, що альтернативи немає"

Зеленський про санкції проти Росії: "Я радий, що партнери показують, що альтернативи немає"

Президент анонсував запровадження канадських санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про запроваджені низкою держав санкції проти Росії.

Про це український лідер сказав під час свого відеозвернення у вівторок, 22 лютого.

"Я також радий, що партнери показують, що альтернативи немає і – запровадження санкцій. Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, який ухвалив запровадження санкцій проти терористичних утворень на окупованих територіях України. Також я мав розмову з прем’єром Великої Британії Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів. Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу "Північний потік -2", – розповів Зеленський.

"Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить економічні санкції за порушення нашого суверенітету і територіальної цілісності", – додав він.

Нагадаємо, 22 лютого ввечері президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Під удар потрапили російські банки та родини місцевих еліт.

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