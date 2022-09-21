Зеленський про санкції: "Суспільство Росії також має нести відповідальність за цю війну"

Головне, аби санкційний удар відчували не лідери Росії, а суспільство. Важливо запровадити візові обмеження, адже російське суспільство також має нести відповідальність за війну проти України.

Саме громадяни Росії обрали своїх лідерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-участі в зустрічі The Clinton Global Initiative (CGI).

"Дуже важливо не втратити об’єднану Європу, і тоді об’єднаний обсяг цих санкцій точно вдарить і по ВПК Росії, і по економіці. І вони точно це відчують", – сказав глава держави.

"Але головне, щоб відчували не лідери РФ, а відчувало їхнє суспільство. А суспільство відчуває, коли б’ють по гаманцю громадян, коли обмежують їхні права та свободи. І тут дуже важливо запровадити візові обмеження для Російської Федерації. Суспільство Росії знатиме, що воно також має нести відповідальність за цю війну. Бо вони обирали цих лідерів. І ціну цієї війни вони повинні відчувати сильно", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, від 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для росіян.

Україна відповість зброєю на псевдореферендуми Росії і звільнятиме свої території

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