Зеленський про ситуацію на сході та півдні: "Окупанти намагаються вибороти хоч якусь перемогу"

Зеленський про ситуацію на сході та півдні: "Окупанти намагаються вибороти хоч якусь перемогу"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на сході та півдні країни залишається максимально жорсткою.

Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе, зазначив президент.

Про це він заявив у відеозверненні 20 квітня.

Також читайте Зеленський закликав світ визнати збройні сили РФ терористичною організацією

"Хоча б щось, що вони зможуть "згодувати" своїм пропагандистам", – зазначив Зеленський.

"І я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім Збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу", – сказав президент.

Він додав – Маріуполь, Авдіївка, Марʼїнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки, десятки інших міст, інших наших громад сходу, півдня України, у боротьбі за які вирішується доля українського народу, доля свободи.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв зробити все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у воєнних злочинах в Україні і сучасні технології це дозволяють зробити.

Читайте також: