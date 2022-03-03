Зеленський про стосунки з Лавровим: "Нецікаво дивитися в очі цієї людини"

Президент згадав, як познайомився з очільником МЗС РФ.
Президент України Володимир Зеленський познайомився з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у США перед зустріччю з тодішнім президентом країни Дональдом Трампом.
Про це Зеленський розповів під час пресконференції.
"Лавров... Мені здається взагалі в людини на обличчі завжди написано його життя, його шлях та його кінець. Шлях цієї людини мені зрозумілий, я читаю непогано обличчя. Мені приємно дивитися у ваші очі (журналіста – ред.) і не цікаво дивитися в очі цієї людини.
Я вперше побачив його в такій довгій черзі, у нас, здається, був тоді перший політ у США, і у нас була зустріч там із президентом Трампом. І там ще був той скандал із приводу дзвінків тощо. І тоді в черзі до мене підійшов Лавров, і він сказав: "Пане президенте, я міністр закордонних справ". Я сказав: "Так, я Вас знаю, я дивлюсь телевізор". І він сказав: "Чого Ви хочете від Росії?" Я йому сказав: "Я хочу просто правди і, я говорю це між нами, я б дуже хотів, щоб ви звільнили наші території та наші відносини між нашими країнами повернулися років на 10 тому, тому що особисто тільки друзів, яких у мене там було, ті відносини, які у мене були по бізнесу з хлопцями та Росії, зараз цього всього немає, це змінилося, перекреслено. Покоління забуте. Ви зрозумієте, що це неправильно. То заспокоїти риторику, щоб у нас вийшло щось. Він сказав: "Я з вами згоден".
Тут же він взяв телефон і зателефонував на якесь російське телебачення і сказав "Тільки що я розмовляв із президентом Зеленським. Він готовий йти на всі наші умови". Це відповідь. Це про шлях цих людей. Вони не готові. Їх не цікавить результат "мир", їх цікавить шлях. Він кривавий, він фінансовий. Їх цікавить тут і зараз. Їх не цікавить, що буде після них, а світ то такий після них точно буде", - сказав він.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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