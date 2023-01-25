Зеленський про танки: "Маємо сформувати танковий кулак, після ударів якого тиранія не підніметься"

Глава держави зазначив, що ключове тепер – швидкість та обсяг передавання танків і навчання українських бійців.

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині і США за передавання танків та заявив про необхідність сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як об’єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз", – заявив Зеленський.

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Він зазначив, що ключове тепер – швидкість та обсяг. Йдеться про швидкість тренування українських військових, швидкість постачання танків до України та їхній обсяг.

"Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом і тільки – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні. Важливі", – наголосив президент.

Він також відзначив важливість прогресу і в інших аспектах оборонної співпраці.

Зеленський за 25 січня: день надзвичайно приємних новин для України

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня анонсував передавання 31 танка Abrams Україні для "зміцнення її обороноздатності".

Згодом у Білому домі уточнили, що передавання Abrams може тривати місяці, проте невдовзі розпочнеться навчання українських бійців керуванню цією технікою.

Щодо танків Leopard 2, які погодилась надати Німеччина, то вони надійдуть до України приблизно за три місяці.

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