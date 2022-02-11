Зеленський про тероборону: У питанні нацбезпеки немає місця для політики, має бути повна взаємодія влади

Зеленський про тероборону: У питанні нацбезпеки немає місця для політики, має бути повна взаємодія влади

За його словами, є речі, які повинні втілювати в життя виключно професіонали.

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим питання територіальної оборони.

Про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в рамках робочої поїздки до Харківської області.

За його словами, дуже важливий і актуальний момент - це національний спротив та територіальна оборона. Їхня організація проходить під егідою та безпосереднім керівництвом ЗСУ.

"Всі, особливо окремі керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати в життя виключно професіонали, виключно військові. Допомагати їм - це добре, але інколи не заважати їм - це набагато краще", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що у питанні національної безпеки немає місця для політики, немає місця для інтриг, спекуляцій, хаосу, які можуть створити саме такі речі.

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"Щодня має бути повна взаємодія влади усіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності для побудови дуже ефективної моделі територіальної оборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу нашої держави, основу сильної держави", - резюмував він.

Нагадаємо:

Від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

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