Зеленський про удар по Одеському порту: "Хоч би що обіцяла Росія, знаходитиме шляхи, як це не виконувати"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських військ по Одеському порту менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

У Росії є кілька векторів, як вона завжди діє, зауважив глава держави.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", – сказав Зеленський.

Він також 23 липня зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США та поінформував їх про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні російськими військами по Україні, зокрема по території Одеського порту.

Президента акцентував, що Україна не може бути країною, де є заморожена війна. Для держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації територій.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі була підписана угода щодо розблокування експорту українського зерна.

А вже вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту.

У Стамбулі підписали зернову угоду між Україною, Туреччиною та ООН

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